جونز هوبكنز: كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن ولاية (كاليفورنيا) أصبحت أول ولاية أمريكية تتجاوز بها حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد مليوني حالة إصابة.

وأوضحت بيانات الجامعة -حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس- أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في ولاية (كاليفورنيا) بلغت مليونين وألفين و494 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولاية 23 ألفا و558 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الجامعة إلى أن ولاية (كاليفورنيا) سجلت مليون حالة إصابة بالفيروس في 12 نوفمبر الماضي، أي بعد نحو تسعة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة، مضيفة أن الأمر استغرق أقل من ستة أسابيع لتسجل الولاية مليون حالة أخرى.

وأفادت الجامعة بأن ولاية (تكساس) الأمريكية تأتي في المركز الثاني من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث بلغت حصيلة الإصابات مليونا و648 ألفا و569 حالة.