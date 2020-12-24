داود أوغلو: أردوغان يخضع لسيطرة واشنطن

قال زعيم حزب المستقبل المعارض في تركيا أحمد داود أوغلو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح مشكلة أمنية بعد أن تحول من زعيم مستقل إلى شخصية تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وقال داود أوغلو في مقطع فيديو نُشر على حساب حزب المستقبل الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن أردوغان "لم يعد الشخص الذي جذب انتباه العالم في مواجهة لم تستغرق سوى دقائق قليلة".

وكان زعيم حزب المستقبل يشير إلى احتجاج الرئيس التركي على الانسحاب ضد الرئيس الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز في قمة دافوس الاقتصادية 2009.

ووفي تصريحات سابقة قال داود اوغلو، إن تركيا ليست متجرا أو سوقا خاصة يملكها أردوغان، مُتهماً إيّاه بخيانة الأمانة ومُطالبا بالعودة إلى رشده، وذلك على خلفية بيع 10% من بورصة إسطنبول لقطر، ضمن مساعيه للخروج من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تركيا.