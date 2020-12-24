أدت السلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى فرض العديد من البلدان حول العالم حظرًا وقيودًا على السفر، خاصة في بريطانيا، ووجد العديد من الأشخاص حول العالم أنفسهم محاصرين بعيدًا عن منازلهم.

وفي لفتة إنسانية، أطلقت شركة بريطانية مجموعة زجاجات هواء خاصة للبريطانيين المغتربين الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن، وتحتوي الزجاجات على نسمة من الهواء النقي لأوطانهم.

ووفقا لموقع «سي إن إن»، تبيع الشركة زجاجات من الهواء الأصلي من إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، لتزويد المقيمين في المملكة المتحدة في الخارج برائحة أوطانهم، بسعر 25 جنيهًا إسترلينيًا، أي حوالي 33 دولارًا، وتأتي الزجاجة التي يبلغ حجمها 500 مليلتر مع سدادة من الفلين، بحيث يمكن للمستلم الاستمرار في فتحه والاستمتاع بالرائحة كلما احتاج إلى استنشاقها.

ويمكن للشركة أيضًا أن تتلقى طلبات خاصة لأي مواقع أخرى في المملكة المتحدة، إذ أكدت أنها تلقت مؤخرًا طلبًا من رجل «ويلزي» طلب عينة من الهواء من منطقة سنودونيا الجبلية في شمال غرب ويلز.

وفي الوقت نفسه، توفر الشركة أيضًا زجاجات ذات إصدار محدود خاص تتميز بهواء مأخوذ من مترو أنفاق لندن أو متجر أسماك وبطاطا في نورفولك، على حسب طلب العملاء.

ويقول المتحدث باسم الشركة، الذي يتلقى طلبات الزبائن المغتربين، إنه استلهم فكرة إطلاق مجموعة الهواء المعبأ بعد إجراء بحث ربط بين حاسة الشم البشرية والذكريات العاطفية.

ويضيف المتحدث: أردنا مساعدة المواطنين البريطانيين الذين يعيشون في الخارج على إعادة الاتصال بأوطانهم، ونعلم من الأبحاث المنشورة أن حاسة الشم لدينا مثيرة للغاية عندما يتعلق الأمر بالعواطف، ومن خلال السماح للمتلقين بأخذ نفس عميق من الهواء من وطنهم، نأمل في تخفيف الحنين إلى الوطن ومساعدتهم على الاستقرار في حياتهم الجديدة.

ووفقا للموقع الرسمي للشركة، تأتي الغالبية العظمى من الطلبات من أولئك الذين يشترون الزجاجات كهدايا للأصدقاء أو العائلة الذين يعيشون في الخارج.

ويأتي إطلاق مجموعة الهواء المعبأ في المملكة المتحدة على مدى أربع سنوات بعد أن بدأت شركة متخصصة في الزراعة الجوية في بيع 580 مل من زجاجات هواء مدن في بريطانيا للمشترين من المدن الصينية الملوثة مثل بكين وشنغهاي مقابل 115 دولارًا.

وليس في بريطانيا فقط، بل في الوقت نفسه، تقدم شركة Vitality Air»» الكندية عبوات الهواء النقي من جبال روكي للمشترين الصينيين، بأسعار تبدأ من 52.99 دولارًا للعبوة المكونة من زجاجتين سعة 8 لترات، كما في سويسرا، تقوم شركة متخصصة في بيع زجاجات الهواء من المناطق الجبلية في دولة وسط أوروبا بسعر أقل 20 دولارًا لزجاجة 8 لتر.