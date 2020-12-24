الصحة: الزيادة الحالية في إصابات كورونا لم ترهق الوزارة والأطباء المصريين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن البروتوكول العلاجي المصري مبني على بحث عملي مصري خالص، ومدرب عليه الأطباء والهيئات المعاونة والصيادلة.



وأضاف حسني، في تصريحات خاصة لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن الزيادة في إصابات كورونا متوقعة، لافتًا إلى استمرار هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن الزيادة الموجودة في حالات كورونا لم ترهق وزارة الصحة والأطباء المصريين، معقبًا: «عاملين استعداداتنا وواخدين إجراءاتنا»، على حد تعبيره.



وذكر أن اللجنة تتابع على مدار الساعة كل ما هو جديد فيما يخص كورونا، مضيفًا أن ما يحدث في بريطانيا ليست سلالة جديدة، وإنما حدث تغيرًا أدى إلى سرعة انتشار الفيروس.





