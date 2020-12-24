أمانة النواب تواصل استقبال أعضاء المجلس الجدد لليوم الثالت على التوالي

واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني 2021 / 2026 لنواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي 84 نائبا.

وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، في استقبال النواب الجدد منذ صباح اليوم في "البهو الفرعوني" المخصص لحفل الاستقبال.

يأتي ذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لتحقيق التباعد الاجتماعي حرصا على السلامة الصحية للسادة النواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والسادة الإعلاميين.

وأكد المستشار فوزي، أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، فأن الأمانة العامة للمجلس قامت بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية.

وكانت الأمانة العامة وضعت جدول لاستقبال الأعضاء المنتخبين القائمة والفردي، حيث كان أمس الأربعاء لاستقبال أعضاء المجلس بنظام القائمة لنواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد بإجمالي عدد ١٠٠ نائب، واليوم لنواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائبا.

ونوهت إلى أن أعضاء المجلس بالنظام الفردي سيتم استقبالهم، على أن يكون يوم الأحد 27 ديسمبر لنواب 5 محافظات وهي (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الأسكندرية ، مرسى مطروح) بإجمالي عدد ٩٠ نائبا.

وأضافت أن يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر سيكون لنواب 10 محافظات وهي بورسعيد، الأسماعلية، السويس ،الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية،البحيرة، وكفر الشيخ بإجمالي عدد ١٠٨ نواب، على أن يكون الثلاثاء 29 ديسمبر لنواب 12 محافظة وهي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء بإجمالي عدد ٨٦ نائبا.

وكان المستشار محمود فوزي، أشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس قد انتهت خلال الفترة الماضية من التواصل مع النواب المنتخبين لتسجيل بياناتهم، لافتا إلى أن ذلك تم من خلال ملء استمارات العضوية إما ورقيا أو من خلال ارسالها بالبريد الالكتروني أو عن طريق الحزب الذي ينتمي اليه العضو.

وتتضمن الاستمارة كل البيانات الخاصة بالنائب، وكذلك اللجنة النوعية التي يرغب في الانضمام لها كرغبة أساسية ،إضافة للجنة التي يرغب في الانضمام لها كرغبة ثانية.