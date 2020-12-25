موريتانيا: وفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ300

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، أن أعداد المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا تجاوزوا 300 ليبلغ العدد الإجمالي 301.

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي عقده مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الاستراتيجية بالوزارة محمد محمود ولد اعل محمود بالوزارة مساء اليوم، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة اليوم الخميس، ليتجاوز إجمالي الوفيات ثلاثمائة منذ ظهور جائحة كورونا في البلاد في مارس الماضي.

وقالت الوزارة إنها خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة سجلت شفاء 226 من المصابين بالفيروس وبلغ إجمالي عدد المصابين 13118 فيما تعافى منهم 9490 مصاباً.

أما الحالات النشطة فقد وصلت اليوم إلى 3327 حالة، من ضمنها 3153 مصاباً من دون أعراض، و109 لديهم أعراض خفيفة، و65 حالة حرجة.