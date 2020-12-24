 الكويت: إغلاق دور العبادة المسيحية ومنع التجمعات خلال الاحتفالات بالأعياد الدينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت: إغلاق دور العبادة المسيحية ومنع التجمعات خلال الاحتفالات بالأعياد الدينية

(د ب أ)
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 7:54 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 7:54 م

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس، إغلاق دور العبادة المسيحية ومنع التجمعات خلال الاحتفالات بالأعياد الدينية في الأماكن العامة اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى يوم الأحد الموافق 10 يناير المقبل وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وكان جهاز أمن الدولة الكويتي قد أوقف أمس الأربعاء، 6 أحداث كويتيين على تواصل مع تنظيم داعش الإرهابي ، وتبين أنه غرر بهم لاعتناق الفكر الداعشي ، وعثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية، وجرت مصادرة أجهزة حاسب آلي تحتوي على مراسلات وتنسيق مع التنظيم الإرهابي .

وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات الكويتية مع الأحداث المضبوطين في القضية عن تفاصيل مروعة تمثلت في طلب التنظيم منهم استهداف دور عبادة ومجمعات تجارية في ليلة رأس السنة من خلال الأسلحة النارية التي ضبطت بحوزتهم.

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