 البابا فرنسيس يدخل كاتدرائية القديس بطرس لإقامة قداس عشية عيد الميلاد - بوابة الشروق
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البابا فرنسيس يدخل كاتدرائية القديس بطرس لإقامة قداس عشية عيد الميلاد

روما - د ب أ
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 11:59 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 11:59 م

دخل البابا فرانسيس كاتدرائية القديس بطرس لترؤس قداس عشية عيد الميلاد في عصر جائحة كورونا ، مع حضور جماهيري أصغر من المعتاد واحتياطات إضافية لمنع انتشار الفيروس.

وقبل القداس، وجه البابا رسائل إلى أهل لبنان وقادة جنوب السودان، متمنيا لكلا البلدين المضطربين السلام والاستقرار، ومؤكدا مجددا رغبته في زيارتهما.

وشهد لبنان هذا العام مأساة انفجار هائل في العاصمة بيروت، والذي أودى بحياة أكثر من 180 شخصا وفاقم أزمة صحية اقتصادية كانت قائمة بالفعل بسبب فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، تسعى دولة جنوب السودان جاهدة لتوطيد اتفاق حكومة الوحدة الوطنية الموقع في فبراير، مع استمرار العنف بين الطوائف العرقية.


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