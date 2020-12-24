تموين الإسكندرية تصل إلى الدور قبل النهائى لجائزة التميز الحكومى

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تجربة مركز خدمات حى غرب، فريدة، والتى تتلخص فى ضم4 مكاتب تموينية، كانت تعاني من تكدس المواطنين، وهم مكاتب (مينا البصل أول، ومينا البصل ثانى، وكرموز، وغيط العنب)، معلنا أن مديرية التموين بالإسكندرية وصلت إلى الدور قبل النهائى لجائزة التميز الحكومى.

وأضاف سعد الله، أن المركز نموذج فريد فى تطبيق سياسة التحول الرقمى، حيث إنه يدار إلكترونيا بالحواسب الآلية من خلال سيستم يتدرب العاملين عليه، كما تم تدريبهم على مهارات التعامل مع العملاء وبه خاصية النداء الآلى وكراسى جلد للانتظار، ومراوح وثلاجات مياه ويتابع بنظام كاميرات ويدار من خلال الأستاذ محمد عادل من تعيين حملة الماجستير وبعض فتيات حديثى التخرج لتأدية عام الخدمة العامة بهذه المراكز نظير حافز مادى يصرف من خلال الوزارة، بهدف تقديم خدمات تموينية تليق بالمواطن السكندرى.

وأشار إلى أنه من خلال مسابقة التميز الحكومى على مستوى الجمهورية، تمت التصفية فى الدور قبل النهائى والتى انحسرت المنافسة فيها بين 5 مراكز على مستوى الإسكندرية، بينهم مركز خدمات حى غرب الممثل لمديرية تموين الإسكندرية.

وتساند مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، نماذج هذه المراكز والتى تبلغ عددها 7 مراكز حتى الآن.