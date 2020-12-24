مكرم: نواصل متابعة موقف كافة المصريين العالقين بالخارج وسبل دعمهم وحل مشاكلهم

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، متابعة موقف المصريين العالقين بالخارج في عدد من الدول والاستماع إليهم ،على إثر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها تلك الدول مؤخرًا في ظل تداعيات جائحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان وزارة الهجرة اليوم الخميس، بجهود المستشار مينا زاهر المحامي بدولة الإمارات العربية، والذي يعد نموذجا لدور المصريين بالخارج ورموز الجاليات في التدخل لمساعدة أشقائهم من أبناء الوطن، في إطار متابعة الوزارة لموقف المصريين العالقين بالخارج في عدد من الدول، على إثر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها تلك الدول مؤخرًا وفي إطار مبادرة "خلينا سند لبعض".

وأعربت مكرم، عن شكرها للمستشار مينا زاهر، لما قام به من جهود كبيرة واستجابته للوزارة بالتحرك والتواصل مع الكثير من أبناء الجالية المصرية العالقين في الإمارات في طريقهم إلى الكويت والاستماع إليهم، والبدء في حل عدد كبير منها، بالتعاون مع الوزارة ووزارة السياحة والآثار وعضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج النائب الدكتور عباس السادات.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع الموقف أولا بأول، مثمنة موقف مؤسسة "مصر الخير" في تحمل نفقات إقامة المصريين العالقين بالخارج لحين انتهاء الأزمة، في إطار تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج.

من جهته، أوضح المستشار مينا زاهر - أنه بالفعل تم التواصل مع عدد كبير من العالقين، بسبب غلق مطار الكويت وجاري العمل على تسكين الأشخاص الذين انتهت مده إقامتهم بالفنادق وجار توفير الأماكن المناسبة وذلك لحين فتح المطار في الأول من يناير المقبل، حسب ما جاء في البيان الصادر عن دولة الكويت.

وطبقا لتوجيهات وزارة الهجرة وشئون المصرين بالخارج، قال زاهر - إنه سيتم المضي قدما على تذليل العقبات أمام المصريين الموجودين في الإمارات بشأن فترة الحجر الصحي التي تسبق دخولهم إلى دولة الكويت.

وتابع: "بالفعل تم زيارة بعض الفنادق والتحدث إلى الجالية المصرية سواء في إمارة دبي وإمارة الشارقة، وسيتم التنسيق حسب أولوية انتهاء فترة الإقامة كل مجموعة حسب الموعد المحدد لها، وقد قمنا بالعمل على طمأنينة جميع الموجودين ويتم التواصل مع الفنادق المتاحة بها أماكن رغم شدة الزحام بسبب أعياد رأس السنة".

وأكد زاهر، أن المصريين العالقين أشادوا بحرص الدولة المصرية على متابعة أبنائها في كل المواقف، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة والسعي لتوفير الإقامة لحين عودة الحركة مرة أخرى ،يأتي ذلك بعد إعلان دولة الكويت تعليق رحلات الطيران وغلق المنافذ البرية والبحرية، احترازيا حتى بداية يناير 2021، بسبب تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.