محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الشرقي

تابع اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، حالة المصابين في حادث تصادم لوري شرطة وميكروباص مع سيارة نقل، بالطريق الشرقي حيث تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام واسفر الحادث عن اصابة 11 من رجال الشرطة.

رافق المحافظ، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، اللواء اشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء محمود خليل مدير امن المنيا، والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

اطمأن المحافظ، على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم الصحية، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وجروح.

كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال اقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معرباً عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.