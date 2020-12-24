تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة قائد مركبة دهس أحد الأشخاص بأحد الطرق الأمر الذي أثار تفاعلا، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

https://twitter.com/Moi_kuw/status/1341501772788076545?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1341501772788076545%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2Fmiddle-east%2Farticle%2F2020%2F12%2F24%2Fkuwait-video-car-attempt-hit-man-social-reactions

وزارة الداخلية الكويتية نشرت صورة من مقطع الفيديو قائلة في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر: "بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن محاولة قائد مركبة دهس أحد الأشخاص.. أنه فور تداول المقطع قامت الأجهزة المعنية بالتعامل والوصول للأشخاص الذين ظهروا فيه".

ولفتت الداخلية الكويتية إلى أنه "تبين أنهم مواطنين وقد تم استدعاؤهم وحجز المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

يذكر أن الداخلية الكويتية تنشر بصورة دورية إجراءات تتخذها بحق مقاطع فيديو متداولة في البلاد تتضمن مخالفات قانونية.