معظم جثث غرقى المهاجرين قبالة صفاقس التونسية من النساء

قال مصدر قضائي في صفاقس إن معظم غرقى مركب المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى انتشالهم اليوم الخميس، في سواحل الجهة هم من النساء.

وانتشلت وحدات الحرس البحري 20 جثة فيما نجا خمسة من بين نحو 40 ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن مركب متداعي غرق قبالة سواحل صفاقس فجر اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الحرس البحري في صفاقس الرائد علي العياري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "عمليات البحث مستمرة عن قرابة 15 مفقودا. وغادر ثلاثة من بين الناجين الخمسة المستشفى وحالتهم مستقرة. ولا يزال مهاجر واحد يخضع للإسعاف".

وأفاد المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لـ (د.ب.أ) "جرى تشريح 13 جثة حتى الآن وهي جميعا لغرقى من النساء. ويرجح أيضا بقوة أن تكون باقي الجثث لنساء".

وأوضح المتحدث أن "المركب الذي غرق فجر اليوم كانت حالته متداعية. ومثل أغلب عمليات الهجرة غير الشرعية، تعرض المهاجرون إلى عملية تحايل".

وتعد سواحل صفاقس، بما في ذلك جزيرة قرقنة التابعة لها، منصة رئيسية لقوارب الهجرة غير الشرعية نحو أقرب نقطة من التراب الإيطالي في جزيرة لامبيدوزا القريبة.

وبحسب أرقام نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يعنى بالهجرة، فقد نجح أكثر من 12 ألف مهاجر غير شرعي في الوصول إلى السواحل الايطالية هذا العام انطلاقا من السواحل التونسية.

وتضغط الحكومة الإيطالية للتوصل إلى اتفاقات جديدة مع الحكومة التونسية من أجل فرض المزيد من القيود على أنشطة الهجرة غير الشرعية وتيسير عمليات ترحيل تونسيين وصلوا بطرق غير قانونية إلى سواحلها.