نشر أنس نصري، صورة تجمعه بشقيقته المطربة أصالة، عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق نصري، على الصورة: "لم أعتد على شيء في الحياة قدر ما اعتدت أن أكون إلى جانبك وأُساندك إن كنتِ على صواب أو حتى في الخطأ، ومع أنني عهدت نفسي بأن ترتقي عن همومي وهموم الحياة التي اختارها لي الله إلا أنني لا أستطيع أن أقف صامتاً أمام جرحك البليغ يا حبيبتي".

وتابع: "فجراحك هي جراحي وجراح أمةٌ أحبتك وأحبت تكوينك، أرجو الله أن يجبر خاطرك ويداوي جراحك في أقرب وقت وليتولى الله هؤلاء المنغصين الضئيلين أمام قدرُكِ ومقامُكِ يا سيدةً كسرت الانكسار نفسه وأضعفت الضعف وبقيت شامخة، أنا معك صولا".

يذكر أن أصالة آثارت جدلا واسعا اليوم، في الوسط الفني ومع جمهورها بعد أن نشرت صورة لطليقها المخرج طارق العريان مع حبيبته الجديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وكتبت منشورا طويلا تعبر فيه عن معاناتها من خيانة العريان لها مع من كانت تظنها صديقة، على حد وصفها".