مسلحون يغتالون ناشطة أخرى جنوب شرقي أفغانستان

أكدت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل الناشطة في مجال حقوق المرأة فرشته كوهستاني في ولاية كابيسا شمال شرقي أفغانستان.

وقال طارق عريان المتحدث باسم الوزارة إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية قتلوا كوهستاني رميا بالرصاص حوالي الساعة الخامسة مساء (1230 بتوقيت جرينتش) في قرية دهانو في منطقة حصة أول كوهيستان.

وكانت الناشطة قد نشرت عبر موقع فيسبوك قبل 10 أيام فقط أنها "تواجه تهديدا خطيرا" وحثت السلطات على أخذ الأمر على محمل الجد.

وأضاف عريان أن شقيق كوهستاني أصيب في الهجوم.

وقال محفوظ صافي، السياسي المحلي في المحافظة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الناشطة البارزة كانت تزور القرويين الفقراء لمساعدتهم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، لكن الهجمات على الصحفيين والنشطاء المدنيين تصاعدت في الأشهر الأخيرة في أفغانستان.