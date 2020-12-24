 الاستخبارات العراقية تعتقل 13 من عناصر داعش في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية تعتقل 13 من عناصر داعش في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار

داعش - ارشيفية
داعش - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 5:57 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 5:57 م
ذكرت وكالة الإستخبارات العراقية في محافظة الأنبار  اليوم الخميس، أنها تمكنت من اعتقال 13من عناصر تنظيم داعش بعملية استباقية  نوعية في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار 118 كيلومترا غربي بغداد. 

وأضاف بيان للوكالة أن "مديرية استخبارات محافظة الأنبار نفذت عملية استباقية نوعية  بعد مراقبة لتحركات عناصر داعش في مناطق  القائم والرمادي والفلوجة وعانه وتمكنت من اعتقال 13 مطلوبا وفق قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش". 

وأوضح البيان أن المعتقلين " اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية الذين عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة والفرات والأنبار والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والعلوم الشرعية منفذين من خلال ذلك عدة عمليات إرهابية منها الهجوم على القطاعات الأمنية وقوات الجيش، وتفجير دور المنتسبين وخطف وقتل أفراد الشرطة ونصب السيطرات في تلك المناطق". 

وأضاف البيان أنه " تم تصديق أقوالهم قضائيا أمام قضاة التحقيق بالمحافظة ".

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