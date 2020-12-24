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إيطاليا.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز عتبة مليوني حالة

علم إيطاليا
علم إيطاليا
هديل هلال
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 7:04 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 7:04 م

تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا، اليوم الخميس، عتبة مليوني حالة، بينما رصدت السلطات الصحية 505 وفيات جديدة جراء المرض.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 18040، مقابل 14522 في بيانات أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 2009317 حالة.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، كما أضافت الوزارة أنها رصدت 505 وفيات جديدة جراء المرض، مقارنة مع 553 في اليوم السابق، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70900 متوفيا.

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1344785 شخصا، بينما لا يزال 593632 يتلقون العلاج، منهم 24 ألفا في المستشفيات.

وأصبحت إيطاليا ثامن دولة في العالم تتجاوز حصيلتها من إصابات كورونا رسميا حاجز مليوني حالة مسجلة، بينما رصدت البلاد أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أكبر عدد في العالم.


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