الرئيس العراقي يصادق على قانون نفقات الانتخابات البرلمانية

صادق الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس، على قانون تخصيص وتمويل نفقات الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى في العراق منتصف العام المقبل.

وقال الرئيس العراقي خلال توقيعه على القانون في بيان وزع اليوم " إن المصادقة تأتي تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة، ولغرض إنجاح الانتخابات وتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد لإجراء الانتخابات" .

وجاءت مصادقة الرئيس العراقي بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من البرلمان بعد أن تمَّ التصويت عليه.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد حدد الأسبوع الأول من شهر يونيو 2021 موعدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المقبلة في العراق.