 وزارة التجارة: الصين تسعى للتوصل لاتفاق استثماري متوازن مع الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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وزارة التجارة: الصين تسعى للتوصل لاتفاق استثماري متوازن مع الاتحاد الأوروبي

الصين - ارشيفية
الصين - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 6:33 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 6:33 م
ذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان، اعتزام بلادها إجراء مفاوضات استثمارية مع الاتحاد الأوروبي بوتيرتها الخاصة، وسوف تسعى للتوصل إلى اتفاق استثماري شامل متوازن ورفيع المستوى مع التكتل.

وجاء البيان ردا على أسئلة فيما يتعلق بمسألة استكمال المحادثات الاستثمارية بين الصين والاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، وأن الصين كانت قد وعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات الانفتاحية.

وجاء في البيان أن الصين سوف تجري مفاوضات على أساس ضمان أمنها ومصلحتها، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وحتى تتوصل الصين والاتحاد الأوروبي لاتفاق، يجب أن يكون هناك جهد متبادل وتنازلات متبادلة في المحادثات.

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