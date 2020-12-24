عمرو موسى: أهديت مكتبة جامعة النيل 2000 كتاب عربي وإنجليزي

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه أهدى مكتبة جامعة النيل 1000 كتاب عربي و1000 كتاب إنجليزي، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يضيف إليها بعض المحاضر والوثائق لتكون تحت تصرف الطلاب والطالبات.

وأضاف موسى، خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أنه أهدى المكتبة ديوان المتنبي وشوقي وكتب نجيب محفوظ والدستور وتفسيراته، إلى جانب ما تحويه من كتب عليمة.

ويقدم عمرو موسى، في كتاب «سنوات الجامعة العربية» شهادته الموثقة عن عشر سنوات صاخبة أمضاها أمينًا عامًّا لجامعة الدول العربية خلال الفترة من عام 2001 إلى 2011؛ حيث يصطحب القارئ إلى الجلسات المغلقة والساخنة في القمم العربية المختلفة، ويجلسك بين الملوك والرؤساء من خلال محاضر هذه الجلسات.

ويتضمن الكتاب اجتماعات وزراء الخارجية العرب في اللحظات الحرجة التي مرَّت على العالم العربي من حروب وخلافات وانقسامات سياسية؛ ليسمع ويشاهد ويتطلع القارئ بنفسه على رؤية جميع القادة في القضايا والأزمات التي عاشها العالم العربي في عشرية خطيرة ومفصلية من تاريخنا العربي الحديث.