تشكيل لجنة لفحص تظلمات وحقوق العاملين بجامعة أسيوط

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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين المهندس محمود بخيت أمينًا عامًا لجامعة أسيوط، وذلك بناء على مذكرة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وكان محمود بخيت، يشغل أمين عام مساعد الجامعة منذ أربع سنوات.

وقال بخيت في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إنه يعمل جاهدُا لاستكمال خدمة العاملين بالجامعة، وتحقيق الصالح العام.

وأوضح أنه سوف يشكل لجنة تحت رعاية رئيس الجامعة لفحص مطالب وتظلمات جميع العاملين الذين لهم حقوق علي مدار السنوات الماضية.

وأضاف أمين عام جامعة أسيوط، أنه يعمل علي تصعيد الشباب من موظفي الجامعة وتدريبهم على آليات العمل الإداري والقيادي بما يتفق مع متطلبات المرحلة القادمة.