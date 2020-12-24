وزير الأوقاف ونظيره السوداني يفتتحان اليوم المعسكر التثقيفي للأئمة بالإسكندرية

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، اليوم الخميس، المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق التابع لوزارة الأوقاف المصرية بمدينة الإسكندرية.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات، إن المعسكر سيشارك فيه عدد من الطلاب الأندونيسيين والطلاب النيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

وأشار الوزير إلى أنه سيقوم وبرفقته الوفد السوداني بزيارة لمكتبة الإسكندرية باعتبارها أحد أهم معالم الثقافة العالمية قديما وحديثا.

يذكر أن وفدًا سودانيًا رفيع المستوى برئاسة وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، والذي يقوم بزيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام، قد شارك مع الدكتور محمد مختار جمعة في افتتاح الدورة التدريبية الأولى المشتركة بين الأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف العالمية لتدريب الأئمة والواعظات والمدربين.