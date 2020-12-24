جازبروم تصدر 179 مليار متر مكعب من الغاز خارج الجمهوريات السوفيتية سابقا خلال العام الحالي

قال ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم في خطاب لعمال الشركة اليوم الخميس إن صادرات الشركة من الغاز الطبيعي مع استبعاد جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بلغت خلال العام الحالي حوالي 179 مليار متر مكعب.



وأشارت إلى زيادة الصادرات إلى تركيا وهولندا وسلوفاكيا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جازبروم وقعت عقودا طويلة الأجل لتوريد الغاز إلى ألمانيا واليونان خلال العام الحالي.



كما زادت صادرات جازبروم إلى الصين عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا عن المخطط، حيث زادت الصادرات في بعض الأيام بنسبة 25% عن الكميات المتعاقد عليها.



وتواصل جازبروم المحادثات مع الصين لزيادة صادرات الغاز عبر خط باور أوف سيبيريا إلى جانب إنشاء خطوط أنابيب جديدة.



في الوقت نفسه زادت الطاقة الإنتاجية لشركة جازبروم خلال العام الحالي عن الإنتاج الفعلي بمقدار 100 مليار متر مكعب، في حين بلغ إجمالي الإنتاج خلال العام أكثر من 452 مليار متر مكعب.