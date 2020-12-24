تقرير: الجيش الإثيوبي يقتل 42 متورطا في مذبحة بني شنقول

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أعلنت قناة "فانا" التلفزيونية التابعة للدولة الإثيوبية، اليوم الخميس، تصفية الجيش الإثيوبي لـ42 مسلحا، شاركوا في مذبحة بمنطقة بني شنقول-جومز، غرب البلاد.

وقالت فانا، نقلا عن مسؤولين محليين، إن الجيش الإثيوبي استولى على أقواس وسهام وأسلحة أخرى من الرجال الذين شاركوا في مذبحة الأربعاء الدامية.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الخميس، نشر قوات تابعة له في منطقة بني شنقول جومز، غداة مقتل أكثر من 100 شخص في المنطقة التي تشهد أعمال عنف عرقية.

وأكدت وكالة "رويترز" أن إثيوبيا اعتقلت 5 مسؤولين محليين كبار على صلة بقضايا أمنية في منطقة بني شنقول جومز.