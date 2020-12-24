وزيرة المالية السودانية تبحث مع مسئول أممي سبل تحقيق التنمية الاقتصادية

بحثت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان الدكتورة هبة محمد علي، مع منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة بابكر سيسى، برنامج الاستقرار والتنمية الاقتصادية في السودان والمشروعات التي تخدم معيشة المواطن وتقديم أفضل سبل العيش.

وأعربت وزيرة المالية السودانية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، عن التطلع للانتقال من دائرة الحصار الاقتصادي، الذي أقعد السودان كثيرا طيلة الفترة الماضية دون الاستفادة من المشروعات التنموية ومن البرامج التي تخدم حياة المواطن في الريف.

وأكدت وزارة المالية السودانية، عدم صحة ما نُشر عن زيادة قيمة الدولار الجمركي، مشيرة إلى أن إعداد موازنة العام 2021 تم بدون أي تغيير لقيمة الدولار الجمركي.

وشددت هبة محمد، على أن أي تعديلات للدولار الجمركي لن تتم بدون مشاورات واسعة مع كل الجهات المختصة، وبعد إجراء الدراسات المعنية لمعرفة آثار التعديلات على الاقتصاد الكلي.

من جانبه، أبدى منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة، استعداد المنظمة الدولية، للتنسيق والتعاون مع الحكومة الانتقالية في تنفيذ برامج الحكومة التي تخدم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.