كوريا الجنوبية تسجل 985 إصابة و17 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الكورية الجنوبية 985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الحكومة تكثف من جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، حيث قررت تطبيق حظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر في المطاعم في جميع أنحاء البلاد وتعليق الأعمال في المنشآت الرياضية الشتوية مثل منتجعات التزلج وإغلاق المواقع السياحية المشهورة، وذلك بدءا من اليوم حتى 3 يناير القادم.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية انخفض إلى أقل من ألف إصابة، غير أن ذلك لا يشير إلى علامات على تباطؤ انتشار كورونا، لافتة إلى أن إجمالي الوفيات وصل إلى 756 وفاة.

وأوضح رئيس الوزراء جيونج سيه-جيون، في وقت سابق اليوم، أن البلاد وقعت صفقات مع شركتي (يانسن) و(فايزر) للأدوية لشراء لقاحات كورونا لما مجموعه 16 مليون جرعة.

وتشهد كوريا الجنوبية انتشارًا لحالات الإصابة الجماعية، خاصة في المستشفيات المخصصة لرعاية المسنين والمرافق الدينية والكنائس والتجمعات الشخصية وغيرها في جميع أنحاء البلاد.