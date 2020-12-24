استطلاع لكوندا: انخفاض نسبة تأييد حزب أردوغان وحليفه

كشف اخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "كوندا" في تركيا انخفاض نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفقًا لبيانات الدراسة التي شاركها المدير العام للمؤسسة بكر أغيردير ، كانت نسبة التصويت المؤيدة لحزب العدالة والتنمية 36.7 بالمائة، بانخفاض بنسبة 2.4 في المائة.

وانخفض التصويت الذي أجرته المؤسسة في سبتمبر الماضي لحزب الحركة القومية الشريك الصغير للحزب الحاكم في تحالف الشعب، إلى 10.6 بالمائة بانخفاض 1.1 في المائة ؛ مايعني انخفاض بنسبة 3.5 في المائة لتصل الأصوات المؤيدة لتحالف الشعب الحاكم إلى 47.3 بالمئة بعدما كان 50.8 في المائة،وفقا للاستطلاع.

وأظهر الاستطلاع انخفاض معدل التصويت لحزب الشعب الجمهوري في كتلة المعارضة إلى 21.6 في المائة ، بينما ارتفع معدل التصويت للحزب الصالح "إيي" إلى 14.8 في المائة ، وظل معدل تصويت حزب الشعوب الديمقراطي عند 11.5 في المائة.

وبحسب الاستطلاع كانت نسبة تأييد تحالف الأمة المعارض والمؤلف من حزب الشعب الجمهوري والحزب الصالح 36.4 في المائة ، وعندما تم إدراج حزب الشعوب الديمقراطي معهم كان 47.9 في المائة ، وبإضافة الأحزاب الأخرى (حزب السعادة ، والمستقبل ، والتقدم والديمقراطية) إلى هذه النسبة ، جاء معدل التصويت الإجمالي للمعارضة 52.7 في المائة.

كما جاء في الاستطلاع أن نسبة 70 في المائة ممن شاركوا توقعوا أن تسوء الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليا في تركيا.