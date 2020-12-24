كان عام 2020 صعبًا بالنسبة للكثيرين، حيث أودى فيروس كورونا بحياة 1.7 مليون شخص على مستوى العالم، وتسبب في عمليات إغلاق أدت إلى فقدان الوظائف على نطاق واسع وصعوبات اقتصادية.

ومع ذلك، كان أداء المليارديرات في العالم أفضل بكثير، وازداد ثراء أكثر من 60% من أصحاب المليارات الذين يزيد عددهم على 2200 شخص في عام 2020 بينما أصبح 36% أكثر فقرًا.

في هذه السطور نستعرض بورصة أبرز الرابحين والخاسرين من رجال الأعمال في العالم بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، حسب تقديرات موقع مجلة "فوربس".

إيلون ماسك

في عام 2020، حقق ماسك أكبر مكاسب في عام واحد لأي ملياردير، بقيمة 110.3 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى القيمة الاقتصادية لشركة تيسلا للسيارات، والتي بلغت قيمة أسهمها السوقية 86.5 مليار دولار، لتصبح بذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأكثر قيمة في تاريخ شركات السيارات، فضلا عن شركته "اسبيس إكس" لاستكشاف الفضاء التي حصلت على إذن من وكالة ناسا لنقل رواد فضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية.

وتقدر فوربس حصة ماسك في "SpaceX" بنحو 20 مليار دولار.

جيف بيزوس

تزايدت أرباح بيزوس في 2020 لتبلغ قيمة الأرباح 67.5 مليار دولار، بفضل عمليات الإغلاق في 2020.

ويمتلك بيزوس 11.1% من أسهم شركة أمازون التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 1.5 تريليون دولار.

ووصل بائع التجزئة الضخم إلى مستويات غير مسبوقة خلال الجائحة، حيث أجبرت عمليات الإغلاق العديد من المتاجر التقليدية على الإغلاق مؤقتًا، وهو ما استفادت منه شركة أمازون في توصيل الطلبات للمنازل.

تشونج شانشان

حقق الملياردير الصيني ارتفاعًا مذهلا في أرباحه هذا العام بقيمة 60.5 مليار دولار، وذلك بفضل تأسيسه شركة Nongfu Spring، وهي شركة للمياه المعبأة تمتلك حوالي خُمس سوق المياه المعبأة في الصين. وتم طرح الشركة للاكتتاب العام في سبتمبر بسعر 2.77 دولار للسهم الواحد، وبحلول 11 ديسمبر تضاعف سعر الأسهم تقريبًا.

كما أنه يسيطر على شركة تصنيع اللقاحات "Beijing Wantai Biological Pharmacy" التي تم طرحها للجمهور في أبريل.

وطورت الشركة لقاح بخاخ للأنف مضاد لـ Covid-19، والذي كان في المرحلة الثانية من التجارب اعتبارًا من نوفمبر، وقد ساعد ذلك في زيادة سعر الاكتتاب العام للشركة 15 ضعفا بحلول 11 ديسمبر.

كارلوس سليم هيل

انخفضت ثروة كارلوس سليم في عام 2020 بقيمة 5 مليارات دولار.

ويسيطر سليم هيلو وعائلته على شركة "América Móvil"، وهي أكبر شركة اتصالات في أمريكا اللاتينية.

وعلى الرغم من أن أعمال الشركة كانت مستقرة نسبيًا خلال الوباء، إلا أن صافي ثروة سليم انخفض مع قيمة البيزو المكسيكي. مقابل الدولار الأمريكي، إذ انخفض البيزو بنسبة 26% عند أدنى مستوى له في أواخر مارس.

ومنذ ذلك الحين تعافت العملة في الغالب، لكنها لا تزال أقل بنحو 5% مما كانت عليه في نهاية عام 2019.

شيلدون أديلسون

كما انخفضت ثروة رجل الأعمال الأمريكي أديلسون بقيمة 5 مليارات دولار.

وكان هذا العام صعبا بالنسبة لصناعة المقامرة، إذ تضررت صافي ثروة قطب الكازينو شيلدون أديلسون، بفعل الإغلاقات التي فرضتها الجائحة.

صن هونج بين

خسر رجل الأعمال الصيني صن هونج، ما قيمته 5 مليارات دولارات هذا العام حيث أجبر الوباء في البداية المتنزهات الترفيهية على الإغلاق، وقللت الشركات من طاقتها واتخاذ إجراءات أمان إضافية عند إعادة فتحها.

وكانت شركة Sunac China Holdings، وهي شركة عقارية أسسها وترأسها صن هونج، اشترت حدائق Dalian Wanda Group في عام 2017.

لكن اعتبارًا من 11 ديسمبر 2019 انخفض سهم الشركة بنسبة 40% تقريبًا لهذا العام، ما أدى إلى القضاء على أكثر من ثلث صافي ثروة Sun.