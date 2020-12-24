سياسي ألماني يشيد بالاتفاقية التجارية المتوقعة بين بروكسل ولندن

أشاد سياسي ألماني معن بالشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر، بالحزمة التجارية لبريكست التي تلوح في الأفق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على خلفية خروج الأخيرة من التكتل.

وقال ألكسندر لامبسدورف، اليوم الخميس، لإذاعة ألمانيا إن هناك 30 ألف شركة ألمانية تقوم بأعمال تجارية مع بريطانيا، لافتا إلى أن هذه الشركات كان لديها مخاوف كبيرة.

وأضاف أنه إذا تم النجاح حاليا في التوصل لاتفاقية تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، دون رسوم جمركية أو أي قيود أخرى، سيكون ذلك أمرا جيدا.

ووصف لامبسدورف، وهو نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، الاتفاق المتوقع في النزاع حول وصول صيادي الاتحاد الأوروبي إلى المياه البريطانية بأنه إيجابي.

وأشار إلى أنه لابد حاليا من فحص الاتفاقية القوية المكونة من نحو ألفي صفحة والتي تضم قواعد تنظيمية خاصة، من قبل البرلمان الأوروبي بشكل دقيق، ولكنه أكد أن التطبيق المبكر للاتفاقية يعد أمرا صائبا.

ونظرا لأن المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريسكت) تنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري، أي في خلال أسبوع، يعد التطبيق المبكر الإمكانية الوحيدة لتجنب التداعيات الاقتصادية الصارمة التي يخشى حدوثها مع مطلع العام.