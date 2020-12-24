 تحسن صحة ماكرون بعد أسبوع من إصابته بكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحسن صحة ماكرون بعد أسبوع من إصابته بكورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 3:29 ص | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 3:29 ص

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن صحة الرئيس الفرنسي، الذي يعاني حاليا من فيروس كورونا، تشهد تحسنا.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل عن صحة الرئيس، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا قبل نحو أسبوع.

وفي مطلع الأسبوع، قيل إن ماكرون يعاني من سعال وإجهاد وآلام في العضلات.

ويقوم الرئيس /43 عاما/ بمهامه في أثناء عزل نفسه في مقر إقامة "لا لانتيرن" الرئاسي في فرساي.

وتعد فرنسا من بين الدول الأوروبية التي تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا. وتقول السلطات إن فرنسا سجلت ما يقرب من 62 ألف شخص حالة وفاة جراء المرض.

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