تونس تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدنمارك

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك التونسية عن تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية والدنمارك ابتداء من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، وحتى إشعار آخر.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التونسية «وات»، مساء الخميس، تقرر عدم قبول الوافدين إلى تونس بالنسبة للمسافرين الذين أقاموا أو عبروا الدنمارك.

وأعلن معهد الصحة الدنماركي «إس إس آي»، اليوم الخميس، أن الدنمارك سجلت حتى الآن 33 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وأوضح المعهد أن هذه الحالات تم اكتشافها في الفترة بين 14 نوفمبر الماضي و14 ديسمبر الحالي في منطقة العاصمة كوبنهاجن وكذلك في مناطق نورديوتلاند وجنوب الدنمارك وزيلاند.

وأضاف المعهد أن هذا الأمر يشير إلى أن السلالة الجديدة صار لها موضع قدم في الدنمارك، لكن على مستوى ضئيل للغاية.