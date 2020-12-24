 تونس تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدنمارك - بوابة الشروق
الخميس 24 ديسمبر 2020 9:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

تونس تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدنمارك

الطيران التونسي
الطيران التونسي
هديل هلال
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 8:57 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 8:57 م

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك التونسية عن تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية والدنمارك ابتداء من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، وحتى إشعار آخر.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التونسية «وات»، مساء الخميس، تقرر عدم قبول الوافدين إلى تونس بالنسبة للمسافرين الذين أقاموا أو عبروا الدنمارك.

وأعلن معهد الصحة الدنماركي «إس إس آي»، اليوم الخميس، أن الدنمارك سجلت حتى الآن 33 حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.

وأوضح المعهد أن هذه الحالات تم اكتشافها في الفترة بين 14 نوفمبر الماضي و14 ديسمبر الحالي في منطقة العاصمة كوبنهاجن وكذلك في مناطق نورديوتلاند وجنوب الدنمارك وزيلاند.

وأضاف المعهد أن هذا الأمر يشير إلى أن السلالة الجديدة صار لها موضع قدم في الدنمارك، لكن على مستوى ضئيل للغاية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك