الكويت تسجل 244 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 149 ألفًا و17 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الخميس، أشارت «الصحة الكويتية» إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 926.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 304 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 144 ألفًا و898.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 1.7 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 78 مليون إصابة.