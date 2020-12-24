 الكويت تسجل 244 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الكويت تسجل 244 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 6:33 م | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 6:33 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 149 ألفًا و17 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الخميس، أشارت «الصحة الكويتية» إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 926.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 304 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 144 ألفًا و898.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 1.7 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 78 مليون إصابة.

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