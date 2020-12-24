محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لتطوير شامل لخدمات المرافق بشرببن

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا لقيادات الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق بالمحافظة، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وذلك للإعداد التحضيري للخطوات التنفيذية، وتوزيع التكليفات لكل جهة بهدف تنفيذ المبادرة بمركز ومدينة شربين.



وأكد المحافظ، أن عمليات رفع الكفاءة والتطوير لقرى شربين تشمل تنفيذ مشاريع بنية تحتية تتنوع لتضم مشروعات رصف طرق، ومياه شرب، وصرف صحي وكهرباء وغاز وتليفونات، هذا بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.



ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة شربين للتنسيق مع كل قطاعات المرافق، وذلك لحصر جميع المشكلات وحلها فورًا، وذلك كل الجهات بإعداد المقايسات اللازمة للمشروعات التى سيتم تنفيذها.



كما وجه محافظ الدقهلية، لمدير عام الأملاك للتنسيق مع قطاعات المرافق ورئيس المركز، وذلك لتوفير الأرض التي تحتاجها المشروعات مثل تنفيذ مشروعات محطات المياه والصرف الصحي، ومحطات ومحولات الكهرباء وشبكات الغاز، هذا بالإضافة للمدارس والمشروعات الصحية والاجتماعية والشبابية والخدمية ومشروعات للري، فضلًا عن تيسير إقامة مشرعات صغيرة ومتوسطة للأسر الأولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي في إطار مبادرة عمل وتنمية.