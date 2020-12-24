قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن كثافات إصابات كورونا في الأقسام الداخلية قليلة لا تتجاوز 20%، موضحًا أن العالم بدأ الاتجاه للعزل المنزلي للمرضى الذين يعانون أعراضًا بسيطة أو بدون أعراض.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن المرضى الذين يعانون أعراضًا بسيطة أو بدون أعراض يمثلون 80% من إصابات كورونا، مؤكدًا أن العزل المنزلي أفضل من دخول المستشفيات لهذه الفئة.

وأشار إلى اقتصار العزل على الحالات الشديدة أو التي لديها احتمالات أن تصبح شديدة، قائلًا إن المستشفيات الجامعية تكشف على المرضى في عيادات الأمراض الصدرية أو العزل أو أماكن الفرز.

ولفت متحدث التعليم العالي إلى دراسة تحورات «كوفيد - 19»، خلال الأسابيع الماضية، متابعًا: «الدراسات المصرية أثبتت أن الفيروس له قدرة أكبر على الارتباط بالخلايا وبالتالي الانتشار أوسع، لكن ليس له تأثير مرضي أشد».