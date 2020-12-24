سول: ناقلة نفط كورية جنوبية تعرضت للتفتيش مؤخرا من قبل السلطات الصينية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن الصين أوقفت وفتشت ناقلة نفط وكيماويات ترفع علم كوريا الجنوبية لسبب غير محدد في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس- "في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الصينية بتفتيش سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في المياه القريبة من الصين، لكن تم التأكد من أنها لا علاقة لها بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية".

وأضافت "أن الجانب الصيني لم يثر أي مزاعم بشأن انتهاك السفينة للعقوبات"، مشيرة إلى أن السفينة تزن 9 آلاف طن وكان على متنها نحو 20 شخصا، من بينهم 4 كوريين جنوبيين، وكانت في طريقها إلى كوريا الجنوبية.