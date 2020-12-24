بانكوك تصنف ضمن المناطق الخطرة من حيث تفشي فيروس كورونا

صنفت العاصمة التايلاندية بانكوك ضمن المناطق الخطرة من المستوى الثاني من حيث تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدما لم تفرض الحكومة قيودا أوسع نطاقا لاحتواء تفشي فيروس كورونا في إقليم قريب من العاصمة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تايلاند سجلت 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، من بينها 58 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 5829 حالة.

وقد جرى تسجيل خمس حالات الإصابة خلال العام الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 1200 حالة منذ الأحد الماضي، بعد العثور على بؤرة تفشي في إقليم ساموت ساخون المجاور لبانكوك.

وقال رئيس الوزراء برايوث تشان اوتشا في مؤتمر صحفي في بانكوك" تايلاند على استعداد للتعامل مع وضع التفشي الحالي".

وأضاف: "الأمر المهم هو أن خبراء الصحة مازالوا يؤكدون أننا نستطيع احتواءه".

ويشار إلى أن بانكوك إحدى المناطق الأربع التي تحيط ببؤرة أحدث تفشي لفيروس كورونا.

وصنف إقليم ساموت ساخون، الذي ظهر فيه بؤرة تفشي بين العاملين في مصانع المأكولات البحرية، على أنه أكثر مكان خطورة بالنسبة لخطر العدوى بفيروس كورونا.

وكانت تايلاند قد ألغت في يونيو الماضي معظم إجراءات الاغلاق التي جرى فرضها منذ أواخر مارس الماضي لتعزيز الاقتصاد بعد عدم تسجيل حالات عدوى محلية.

ومازالت حالة الطوارئ مفروضة في أنحاء البلاد مما يتيح للسلطات فرض قيود سريعا في حال لزم الأمر.