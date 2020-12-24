 تحضيرا لمهمة قادمة.. القيادة المركزية الأمريكية تنشر فيديو للمارينز - بوابة الشروق
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تحضيرا لمهمة قادمة.. القيادة المركزية الأمريكية تنشر فيديو للمارينز


نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 11:23 ص | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 11:23 ص

نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر تدريبات تقوم بها قوة تابعة للبحرية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"المارينز" وذلك "تحضيرا لمهمة قادمة" على حد تعبيرها، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

 

https://twitter.com/CENTCOMArabic/status/1341807679694663680?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1341807679694663680%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2Fmiddle-east%2Farticle%2F2020%2F12%2F24%2Fus-marines-training-coming-operation-tweet

 

جاء ذلك في تغريدة نشرتها القيادة المركزية على صفحتها بتويتر، بتعليق قالت فيه: "شاهد| تمرين تم الأسبوع الماضي للوحدة الـ24 في قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) تحضيراً لمهمة قادمة".

 

https://twitter.com/CENTCOMArabic/status/1341465575843885056?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1341465575843885056%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2Fmiddle-east%2Farticle%2F2020%2F12%2F24%2Fus-marines-training-coming-operation-tweet

 

وسبق فيديو التمرين هذا، سلسلة تغريدات للقيادة المركزية منها عرض فيديو بتعليق كتبت فيه: "مقطع مذهل للمقاتلة الحربية ذات القدرات على الحرب الإلكترونية (اي/أ-18 جي جراولير) (E/A-18G Growler) تتزود بالوقود بسرعة فائقة. هذا النوع من الطائرات يعمل في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لدعم مهمة حفظ الاستقرار الإقليمي".

 

https://twitter.com/CENTCOMArabic/status/1341089643224285186?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1341089643224285186%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2Fmiddle-east%2Farticle%2F2020%2F12%2F24%2Fus-marines-training-coming-operation-tweet

 

وسبقها تغريدة بتاريخ الـ21 من الشهر الجاري، قالت فيها: "عبرت اليوم مضيق هرمز، الغواصة ذات الصواريخ الموجهة (يو أس أس جورجيا) (SSGN 729)، والعاملة ضمن منطقة عمليات الأسطول الخامس للولايات المتحدة، دعماً للعمليات البحرية ولضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة الوسطى".

 


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