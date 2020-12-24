استقبلت الشركة الوطنية مصر للطيران، منذ قليل، في مطار القاهرة، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي Big Ramy" العائد على متن رحلتها القادمة من نيويورك رقم MS986، عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

جاء ذلك وسط حفاوة وترحيب من العاملين بمصر للطيران، وخاصة طاقم الركب الطائر للرحلة، وفي ضوء اهتمام الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا؛ تنفيذا لتعليمات وزارة الطيران المدني.

كان في استقباله بمطار القاهرة المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية نائبا عن الطيار عمرو أبو العنيين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري وفريق عمل الإدارة العامة للدعاية والإعلام والإدارة العامة للتسويق والمحطة والعلاقات العامة وقطاع أمن مصر للطيران.

وهنأ طاقم الرحلة من خلال النداء الصوتي على متن الطائرة، اللاعب على الفوز باللقب وسط احتفال وترحيب به من جميع ركاب الرحلة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران من منطلق مسئوليتها المجتمعية تحرص على رعاية ودعم المنتخبات والفرق الرياضية المصرية والأبطال في مختلف الألعاب خاصة الذين يمثلون مصر في البطولات الدولية.