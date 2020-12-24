أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الخميس - إلى أن 190 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.