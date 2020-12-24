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الصحة: تسجيل 788 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 37 حالة وفاة
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أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الخميس - إلى أن 190 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.