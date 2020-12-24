ماليزيا تواصل إرسال فريق عسكري لبعثة حفظ السلام بلبنان رغم أزمة كورونا

قال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب إن القوات المسلحة الماليزية ستواصل إرسال كتيبة عسكرية لتنفيذ مهام بعثة حفظ السلام للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) رغم أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وزير الدفاع - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم الخميس - أن الكتيبة الماليزية الثامنة المكونة من 850 فرداً التي توجد حاليًا في لبنان ستواصل مهامها وستلتزم بإجراءات التشغيل القياسية التي وضعتها الحكومة اللبنانية من أجل محاصرة تفشي فيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أن الكتيبة لن تشارك في عملية الوقاية من انتشار عدوى كورونا التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لأن الكتيبة مكلفة بالحفاظ على سلامة السكان وأمنهم في مناطق محددة مسبقًا.