رئيس جامعة سوهاج يلتقي بوزير المالية ويناقش بنود الموزانة الجديد

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، للاتفاق على بنود الموازنة الجديدة؛ لتلبية متطلبات الجامعة في العام القادم .

وقال عزيز، إن الاجتماع مع مسئولي وزارتي التخطيط والمالية، جاء لمناقشة مشروع خطه العام الجديد 2021-2022، بهدف الانتهاء من المشروعات المدرجة وتعزيز بنود الموازنة بما يحقق تنفيذ خطه الجامعة ويخدم تحسين البيئه التعليمية والتحتية لخدمه منسوبي الجامعة.

وحضر اللقاءين من وزارتي المالية والتخطيط، المحاسب مدحت عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية، والمحاسب أحمد مرزوق عبدالحفيظ رئيس شعبة الهيئات الخدمية، والمحاسب عماد محمد محمدي المسئول عن موازنة الجامعة بوزارة المالية، والمحاسب إسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمحاسب بدر عثمان المشرف على الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.