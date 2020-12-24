نمو الناتج الصناعي لسنغافورة خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري الصادرة اليوم الخميس، نمو الناتج الصناعي لسنغافورة بقوة خلال نوفمبر الماضي بفضل الأداء القوي لقطاع صناعة المنتجات الحيوية الطبية.

وسجل الناتج الصناعي لسنغافورة نموا سنويا بنسبة 17.9% خلال نوفمبر الماضي مقابل انكماشا بمعدل 0.8% سنويا خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 15.4% فقط.

ومع استبعاد المنتجات الحيوية الطبية، فإن معدل نمو الناتج الصناعي خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي يكون 14% سنويا.

في الوقت نفسه، سجل الناتج الصناعي نموا شهريا بمعدل 7.2% بعد انكماش شهري بنسبة 19% خلال أكتوبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال نوفمبر الماضي بمعدل 5% شهريا.

وسجل ناتج قطاع صناعة المنتجات الحيوية الطبية نموا بنسبة 40.6% سنويا خلال الشهر الماضي في حين سجل ناتج قطاع الإلكترونيات نموا بمعدل 34.9% وقطاع الكيماويات 10.1% سنويا.

وسجل ناتج قطاع الصناعات الهندسية الدقيقة نموا بنسبة 7.3% سنويا، في حين تراجع ناتج الصناعات العامة بنسبة 13.3% ومعدات النقل بنسبة 29.5% سنويا خلال الشهر الماضي.