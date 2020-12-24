 مقتل 28 مسلحا من طالبان وإصابة 18 آخرين على يد القوات الأفغانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 28 مسلحا من طالبان وإصابة 18 آخرين على يد القوات الأفغانية

كابول - أ ش أ:
نشر في: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 9:48 ص | آخر تحديث: الخميس 24 ديسمبر 2020 - 9:48 ص

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل 28 مسلحًا من حركة طالبان وإصابة 18 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش الأفغاني في إقليمي هلمند وقندهار جنوب أفغانستان.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الخميس- أن مسلحي طالبان استهدفوا في البداية مواقع لقوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني في منطقة ناوا بإقليم هلمند أمس الأربعاء، إلا أن القوات ردت عليهم ردًا عنيفًا بقتل 21 مسلحًا وإصابة 9 آخرين.

وذكر البيان أن قوات الأمن دمرت كمية كبيرة من ذخائر المسلحين وأسلحتم خلال الهجمات المتبادلة.
وفي الوقت ذاته، قتل 7 مسلحون من طالبان وأصيب 9 آخرون في إقليم قندهار كانوا يخططون لشن هجمات منفصلة على مواقع لقوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني.


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