مقتل 28 مسلحا من طالبان وإصابة 18 آخرين على يد القوات الأفغانية

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل 28 مسلحًا من حركة طالبان وإصابة 18 آخرين خلال اشتباكات مع الجيش الأفغاني في إقليمي هلمند وقندهار جنوب أفغانستان.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الخميس- أن مسلحي طالبان استهدفوا في البداية مواقع لقوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني في منطقة ناوا بإقليم هلمند أمس الأربعاء، إلا أن القوات ردت عليهم ردًا عنيفًا بقتل 21 مسلحًا وإصابة 9 آخرين.

وذكر البيان أن قوات الأمن دمرت كمية كبيرة من ذخائر المسلحين وأسلحتم خلال الهجمات المتبادلة.

وفي الوقت ذاته، قتل 7 مسلحون من طالبان وأصيب 9 آخرون في إقليم قندهار كانوا يخططون لشن هجمات منفصلة على مواقع لقوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني.