ضبط تشكيل عصابي بكفر الشيخ لتزوير المحررات الرسمية وترويجها

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بكفر الشيخ بتزوير المحررات الرسمية وترويجها.

وكانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قد أكدت قيام 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الحكومية والمستندات المرورية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمساكنهم وعُثر بحوزتهم على (عدد 530 نموذجا لأختام شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية المختلفة- الأدوات والآلات المستخدمة فـى عملية التزوير- و 968 محررا حكوميا منسوبا صدورهم للعديد من الجهات جميعها مزورة.

وفي سياق متصل، تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مدير شبكات المياه والصرف الصحي بإحدى المحافظات لاستيلائه على المال العام.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بإحدى المحافظات باستغلال موقعه الوظيفي وقيامه بتحصيل المبالغ المالية من المواطنين مقابل توصيل مرفق المياه لعدد (138) منزلا وذلك دون الرجوع للشركة أو الحصول على الموافقة بتوصيل المياه وعدم توريدها لخزينة الشركة والإستيلاء على تلك المبالغ لنفسه بدون وجه حق، وهو الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.