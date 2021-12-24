بوكر وجونسون يقودان فينيكس صنز للفوز على ثاندر في دوري السلة الأمريكي

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سجل ديفين بوكر 30 نقطة وأضاف كام جونسون 21 نقطة، ليقودا فينيكس صنز إلى الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 113 / 101 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق فينيكس صنز بذلك الفوز الخامس على التوالي، ليرفع عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 26 مقابل خمس هزائم.

وعلى الجانب الآخر، كان شاي جيلجيوس أبرز عناصر أوكلاهوما سيتي ثاندر خلال المباراة وسجل 29 نقطة لكن الفريق تلقى الهزيمة العشرين له هذا الموسم مقابل 11 انتصارا.

وسجل النجم ستيفن كاري 46 نقطة ليقود جولدن ستيت واريورز إلى الفوز على ممفيس جريزليس 113 / 104 . ورفع واريورز عدد انتصاراته بذلك إلى 26 مقابل ست هزائم.

كذلك سجل النجم ليبرون جيمس 36 نقطة وتسع متابعات وأضاف راسيل ويستبروك 30 نقطة وحقق كيتا باتس-ديوب أفضل رقم في مسيرته، مسجلا 30 نقطة، ليتغلب سان أنطونيو سبيرز على لوس أنجليس ليكرز 138 / 110 .

وحقق سبيرز بذلك الفوز الثالث عشر له هذا الموسم مقابل 18 هزيمة بينما تلقى ليكرز الهزيمة الرابعة على التوالي والسابعة عشر له هذا الموسم مقابل 16 انتصارا.

وفي مباريات أخرى، تغلب يوتا جاز على مينيسوتا تيمبروولفز 128 / 116 وتشارلوت هورينتس على دنفر ناجتس 115 / 107 وإنديانا بيسرز على هيوستن روكتس 118 / 106 ونيو أورليانز بليكانز على أورلاندو ماجيك 110 / 104 وميامي هيت على ديترويت بيستونز 115 / 112 .

كذلك تغلب أتلانتا هوكس على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 98 / 96 وحامل اللقب ميلواكي بكس على دالاس مافريكس 102 / 95 وواشنطن ويزاردز على نيويورك نيكس 124 / 117 .