استطلاع: نصف الألمان غير راضين عن تنظيم حملة التطعيمات ضد كورونا

بعد مرور عام على أول تطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا، اتضح أن نصف الألمان غير راضين عن تنظيم عملية التطعيم في البلاد.

وفي استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث "يوجوف" الحكومي لقياسات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) قال 19% ممن شملهم الاستطلاع إنهم "غير راضين للغاية" بينما قال 31% إنهم "غير راضين إلى حد ما" عن الطريقة التي استمر بها التطعيم خلال الإثني عشر شهرا الماضية.

في المقابل أعرب 36 % فقط عن "رضاهم إلى حد ما"، وقال 7% إنهم "راضون تماما" عن إدارة عملية التطعيم، بينما لم يبد 7% أية بيانات عن مدى رضاهم.

في 26 ديسمبر 2020 تلقت أول دفعة من الألمان التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد عام واحد من الإعلان عن حالات الإصابة الأولى بالفيروس.

وكانت حملة التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بدأت رسميا في 27 ديسمبر من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تم تطعيم 3ر61 مليون شخص في ألمانيا مرة واحدة على الأقل، وهو ما يمثل 7ر73 % من السكان.

وبلغ عدد الحاصلين على التطعيم مرتين هناك ما نسبته 7ر70 %، بينما حصل 35% على التطعيم ثلاث مرات.

ووفقا للإحصاءات، لم يتم تطعيم 8ر21 مليون شخص في ألمانيا (ما يمثل 3ر26 % من السكان) حتى الآن.

وتعرضت حملة التطعيم بشكل متكرر لانتقادات، بما في ذلك راء اللقاحات.

ويسعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مواصلة التطعيم خلال عطلة عيد الميلاد، ونهاية العام.

وقد وضع شولتس لنفسه هدفا يتمثل في تلقيح 80% من السكان مرة واحدة على الأقل بحلول السابع من يناير المقبل.

وتغيرت الحالة المزاجية منذ بدء التطعيمات ضد كورونا في ألمانيا قبل عام تقريبا.

وبعد أيام قليلة من التطعيم الأول في 26 ديسمبر من العام الماضي، في استطلاع أجراه المعهد المذكور، كان 56% ضد التطعيم الإجباري و33% فقط أيدوه.

كما رفضت الحكومة الاتحادية منذ فترة طويلة التطعيم الإجباري.