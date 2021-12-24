تمنت الفنانة حورية فرغلي، عدم الحديث عن الأزمة الصحية التي واجهتها خلال الفترة الماضية.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، إنها خضعت لأربع عمليات في الولايات المتحدة، استغرقت جميعها 48 ساعة (12 ساعة لكل عملية).

وأضافت أنها بدأت تصوير مسلسلها الجديد "أيام" فور عودتها من الولايات المتحدة لتثبت للجميع أنها بخير وقادرة على العمل، معتبرة أن العمل بالنسبة لها كان ضرورة.

وفيما أوضحت أن عملية لا تزال تتبقى لها وستجريها في الفترة المقبلة، فقد شددت على أن مشاركتها في الأعمال الفنية يجعلها قادرة على تجاوز صعوبات تلك الفترة.

وخضغت حورية لعمليات جراحية بعدما حدث تغير كبير في شكلها وصوتها بسبب تشوه أنفها من جرّاء سقوط حصان على وجهها، وفقدانها حاستي التذوق والشم، وقالت قبل إجراء العمليات: "عانيت لأكثر من ثلاث سنوات.. مش بستطعم بأكل ولا بشم أي ريحة".

وأكدت "حورية" أنها انزعجت كثيرا بسبب تعليقات بعض الناس بأن ما حدث لها بسبب عمليات التجميل، لافتة إلى أنها حصلت على لقب ملكة جمال مصر ولم تكن في حاجة لأي عمليات تجميل على الإطلاق، لكن تعرضت لحادث في مزرعة الخيول وسقط حصان فوقها فتهشم أنفها تماما.