الشرطة الهولندية تعزز أمن وزير الصحة عقب تهديدات

عززت الشرطة الهولندية أمن وزير الصحة هوجو دي يونج عقب عدة وقائع تنطوي على تهديد قرب منزله في روتردام.



وذكرت وكالة أنباء "ايه إن بي" اليوم الجمعة أنه تم نصب مركز متنقل للشرطة به عدة كاميرات مراقبة.



وتأتي هذه من بين "إجراءات مرئية وغير مرئية" يتم اتخاذها لحماية السياسي المنتمي ليمين الوسط /54 عاما/ الذي يتولي كذلك منصب نائب رئيس الوزراء.



وجرى تداول عنوان منزل دي يونج عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبعض الوقت. وتم العثور على طرد مثير للشبهات أمام منزله لكن تبينت عدم خطورته.



وذكرت صحيفة "ألجمين داجبلاد" أن رجلا ملثما بث مقطع فيديو لنفسه أمام منزل الوزير على الإنترنت.



وطالب عبر نظام الاتصال الداخلي بالتحدث مع الوزير عن الإجراءات التي تفرضها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا. وألقت الشرطة القبض على الرجل.



وفرضت هولندا إغلاقا صارما يشمل إغلاق جميع المتاجر والخدمات إلا الضروري منها قبل عيد الميلاد بعد أيام.