قال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إنّ الحوار مع الأزهر مستمر، ودائمًا تنظم لقاءات مشتركة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ الكنسية الأسقفية تجمع بين التقليدين الكاثوليكي والمصلح، مؤكدًا وجود علاقات طيبة مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأشار إلى وجود خلافات مع الكنيسة الإنجيلية، مؤكدا استمرار الحوار لحل النزاع.

وشدّد على تمتع مصر الكامل بالحرية الدينية، قائلا: "كل مدينة جديدة بها مسجد وكنيسة، رأينا البابا يفتتح المسجد، والإمام الأكبر يفتتح الكنيسة"، وأشار إلى أن مصر شهدت فترة صعبة قبل ثورة 30 يونيو.

وتابع: "الكنيسة عانت من حالة ترقب وقلق من المستقبل، وبعض العائلات هاجرت كندا وأستراليا قبل ثورة 30 يونيو خوفا من المستقبل".

