صبري رحيل : الفوز على المصري وضعنا على الطريق الصحيح

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أبدى صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري سعادته بالفوز الصعب على المصري بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الـ8 للدوري المحلي.

ومنح الأنجولي مابولولو الاتحاد فوز صعب بتسجيله هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 47 في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال رحيل في تصريحات لقناة أون سبورت :" فوز هام بسبب توقيته في ظل تراجع النتائج مؤخرًا والتعادل المحبط مع سيراميكا في الجولة الماضية".

وأضاف رحيل :" قدمنا مباراة كبيرة مع سيراميكا وتقدمنا 4-2 ولكن المباراة أنتهت بالتعادل في النهاية لذا كان يجب علينا الفوز على المصري وهو ما تحقق".

وأوضح :" حسام حسن المدير الفني للفريق أوضح لنا الأخطاء التي وقعنا فيها خلال المباريات الأخيرة ونجحنا في تطبيق أفكاره في المباراة وخرجنا بالفوز".

ورفع الاتحاد السكندري رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وفي المركز السادس.